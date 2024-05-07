ООН намерена привлечь 228 млн долларов на гуманитарную помощь для Сомали

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) объявила, что намерена привлечь 228 млн долларов с апреля по сентябрь для оказания гуманитарной помощи Сомали.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) объявила, что намерена привлечь 228 млн долларов с апреля по сентябрь для оказания гуманитарной помощи Сомали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В стране 3,4 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, что тем не менее показывает позитивный тренд об улучшении ситуации, особенно в сельских районах.

"В Сомали сохраняется высокий уровень недоедания: ожидается, что в 2024 году 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, в том числе 430 тыс. детей, вероятно, столкнутся с опасным для жизни тяжелым острым недоеданием", - говорится в отчете агентства.

ВПП заявила, что подписала соглашение о партнерстве с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев для оказания эффективной поддержки беженцам, просителям убежища и репатриантам.