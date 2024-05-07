О нас

ООН намерена привлечь 228 млн долларов на гуманитарную помощь для Сомали

ООН намерена привлечь 228 млн долларов на гуманитарную помощь для Сомали Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) объявила, что намерена привлечь 228 млн долларов с апреля по сентябрь для оказания гуманитарной помощи Сомали.
Другие страны
7 мая 2024 г. 20:11
ООН намерена привлечь 228 млн долларов на гуманитарную помощь для Сомали

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) объявила, что намерена привлечь 228 млн долларов с апреля по сентябрь для оказания гуманитарной помощи Сомали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В стране 3,4 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, что тем не менее показывает позитивный тренд об улучшении ситуации, особенно в сельских районах.

"В Сомали сохраняется высокий уровень недоедания: ожидается, что в 2024 году 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, в том числе 430 тыс. детей, вероятно, столкнутся с опасным для жизни тяжелым острым недоеданием", - говорится в отчете агентства.

ВПП заявила, что подписала соглашение о партнерстве с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев для оказания эффективной поддержки беженцам, просителям убежища и репатриантам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi