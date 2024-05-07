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Генсек ООН: Операция Израиля в Рафахе может стать стратегической ошибкой и гуманитарным кошмаром

Генсек ООН: Операция Израиля в Рафахе может стать стратегической ошибкой и гуманитарным кошмаром Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля прекратить эскалацию ближневосточного конфликта и конструктивно участвовать в дипломатических переговорах по прекращению огня в секторе Газа, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
7 мая 2024 г. 19:42

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля прекратить эскалацию ближневосточного конфликта и конструктивно участвовать в дипломатических переговорах по прекращению огня в секторе Газа, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию конфликта и конструктивно вести дипломатические переговоры", - заявил он журналистам.

Глава всемирной организации отметил, что заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа - "крайне важная возможность, которую регион и, несомненно, мир не могут позволить себе упустить".

Гутерриш также отметил, что военная операция Израиля в Рафахе может стать "стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром".

"Я призываю всех, у кого есть влияние на Израиль, сделать все, что в их власти, чтобы помочь избежать еще большей трагедии", - добавил он.

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