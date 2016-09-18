Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в Сирии в ближайшие часы

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Инициированное Россией экстренное заселение СБ ООН по Сирии, как ожидается, состоится в субботу вечером в Нью-Йорке.

Как передает Report, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в постпредстве РФ при ООН.

"Подтверждаю, что заседание состоится в 19:00 (3:00 по Баку)", - сказал источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва созывает Совбез ООН в связи с авиаударом возглавляемой США коалиции по правительственным войскам Сирии.

"У постоянного представителя России при ООН есть поручение о срочном созыве СБ ООН по данному вопросу. Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений, и они должны быть даны в СБ ООН", - заявила М.Захарова в эфире телеканала "Россия-24".