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    Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в Сирии в ближайшие часы

    Москва требует объяснений от Вашингтона в связи с авиаударами по силам правительства Сирии

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Инициированное Россией экстренное заселение СБ ООН по Сирии, как ожидается, состоится в субботу вечером в Нью-Йорке.

    Как передает Report, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в постпредстве РФ при ООН.

    "Подтверждаю, что заседание состоится в 19:00 (3:00 по Баку)", - сказал источник.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва созывает Совбез ООН в связи с авиаударом возглавляемой США коалиции по правительственным войскам Сирии.

    "У постоянного представителя России при ООН есть поручение о срочном созыве СБ ООН по данному вопросу. Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений, и они должны быть даны в СБ ООН", - заявила М.Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

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