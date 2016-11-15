Сотрудник ООН погиб в пригороде Дамаска в результате авиаудара

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погиб в результате предполагаемого авиаудара по лагерю беженцев в пригороде Дамаска. Как сообщило БАПОР, вместе с 55-летним Хусейном Али Мухсеном погиб его 77-летний дядя и 12 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает TASS.

"Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ решительно осуждает убийство одного из своих сотрудников, 52-летнего Хусейна Али Мухсена, и его дяди, 77-летнего Ахмада Махмуда Мухсена, в воскресенье, 13 ноября 2016 г. По поступающим сообщениям, Мухсен и его дядя были убиты в результате авиаудара по мечети в лагере палестинских беженцев Хан-Эшие (Khan Eshieh) к юго-западу от Дамаска, нанесенного во время утренней молитвы. По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате инцидента", - говорится в сообщении на официальном сайте БАПОР.

В агентстве подчеркнули, что Мухсен, работавший на ООН на протяжении 24 лет, стал 20-м сотрудником БАПОР, погибшим с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. У него осталась жена и шестеро детей.

В лагере Хан-Эшие, в котором проживают около восьми тысяч палестинских беженцев, происходят ожесточенные столкновения с мая текущего года. По данным БАПОР, только за последние три месяца там погибли 34 палестинца. Доступ в лагерь для оказания гуманитарной помощи ограничен с 2013 года, и в нем наблюдается нехватка лекарств, в результате чего страдают дети, престарелые и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В ооновском агентстве выразили возмущение убийством мирных жителей в Сирии и призвали всех участников конфликта "скрупулезно следовать своим обязательствам в рамках международного права".