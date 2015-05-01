Сотни тысяч человек вышли на демонстрации в Испании

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сотни тысяч человек вышли на улицы различных городов Испании, чтобы отметить 1 мая и потребовать от правительства решения главной проблемы страны - безработицы, а также обеспечить достойные условия труда тем, кто имеет работу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По всей стране состоялись более 80 демонстраций. Только в Мадриде различные профсоюзы провели девять митингов. "Так мы не выйдем из кризиса", - под этим лозунгом прошло самое многочисленное шествие, организованное "Всеобщим союзом трудящихся" (UGT) и "Профсоюзной конфедерацией Рабочих комиссий" (CC.OO.).

Участники митинга требовали от правительства решить проблему безработицы (в Испании она составляет почти 24%, а среди молодежи превышает 50%), прекратить политику жесткой экономии, решать вопросы здравоохранения и образования, отказаться от так называемого "закона кляпа", который, по мнению многих испанцев, ограничивает их права на проведение митингов и забастовок, решить проблему иммиграции из африканских стран в Европу.





