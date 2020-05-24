​Состоялось первое судебное заседание по делу Биньямина Нетаньяху

Первое заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в окружном суде в Иерусалиме длилось в воскресенье около часа, дата следующего заседания пока не назначена.

Как передает Report со ссылкой на издание Times of Israel, в начале заседания Нетаньяху в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. Газета указывает, что премьер не садился на скамью подсудимых до тех пор, пока зал заседаний не покинули журналисты. Съемка для представителей СМИ не разрешена. Нетаньяху настаивал на трансляции в прямом эфире всего процесса, но суд отказал ему в этом. Внутри зала суда все присутствовавшие, а их было порядка двух десятков человек, были в защитных масках в соответствии с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Адвокаты защиты заявили суду, что им необходимы еще два или три месяца на то, чтобы ознакомиться с материалами трех дел. На это Госпрокуратура заявила, что времени было достаточно, так как генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении выдвинуть обвинения против премьера 28 февраля 2019 года, указывает Times of Israel. По ее данным, в конце заседания заместитель госпрокурора Лиат Бен-Ари заявила, что обвинение не возражает против отсутствия подсудимого на следующем заседании, если со стороны защиты поступит соответствующий запрос. Председатель судебной коллегии Ривка Фридман-Фельдман сообщила, что суд проинформирует стороны о дате следующего заседания, когда она будет назначена.

Перед началом заседания Нетаньяху заявил в здании суда, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. "Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых в качестве подзащитного. Я прибыл в суд", - сказал он.