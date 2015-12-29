Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства будет подписано в феврале

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ США, Япония и 10 других стран, достигших в октябре широкой договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП), подпишут соответствующее официальное соглашение в начале февраля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Место проведения церемонии подписания пока не определено.

В рамках ТТП предполагается поэтапно снизить или полностью отменить пошлины и другие барьеры на пути движения товаров, услуг и капиталов. В договоренности участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Интерес к вступлению в ТТП проявляют Индонезия и Южная Корея.

Соглашение вступит в силу, когда его ратифицируют парламенты по меньшей мере шести стран-участниц. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен добиться ратификации в парламенте страны уже в первой половине года. По мнению ряда экспертов, ТТП задумано как средство противодействия Китаю, который усиливает свое влияние в регионе.