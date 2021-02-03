О нас
Report Georgia
Аудио новости

Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу

Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет действовать до 5 февраля 2026 года
Другие страны
3 февраля 2021 г. 18:00

Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Как передает со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе.

"С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в заявлении.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Уже вечером Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном
3 февраля 2021 г. 15:08
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли
Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли
3 февраля 2021 г. 11:59
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
3 февраля 2021 г. 10:17
Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
2 февраля 2021 г. 17:59
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
2 февраля 2021 г. 17:54
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
2 февраля 2021 г. 17:39
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
2 февраля 2021 г. 17:00
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi