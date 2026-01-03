Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Вице-президент Венесуэлы находится в Москве

    • 03 января, 2026
    • 16:28
    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Москве.

    Как передает Report, об этом пишет испанское издание The Objective News со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Родригес уже находилась в Москве, когда потребовала от США объяснений касательно президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

    Ранее сегодня Родригес в эфире государственного телеканала заявила, что местонахождение Николаса Мадуро и его жены неизвестно, и потребовала от президента США Дональда Трампа предоставить доказательства того, что они живы.

    Примерно в те же часы The Wall Street Journal сообщал, что Родригес не пострадала и находится в безопасности после серии утренних взрывов в Каракасе.

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Moskvadadır

