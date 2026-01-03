KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Moskvadadır
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 16:34
Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriqes Moskvadadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın "The Objective News" nəşri mənbələrə istinadən yazır.
Məlumata görə, Rodriges ABŞ-dən Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı ilə bağlı izahat tələb edəndə artıq Moskvada idi.
