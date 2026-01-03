İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Moskvadadır

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:34
    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Moskvadadır

    Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriqes Moskvadadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın "The Objective News" nəşri mənbələrə istinadən yazır.

    Məlumata görə, Rodriges ABŞ-dən Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı ilə bağlı izahat tələb edəndə artıq Moskvada idi.

    Venesuela Moskva vitse-prezident
    СМИ: Вице-президент Венесуэлы находится в Москве

    Son xəbərlər

    17:18

    GCSP: Avropa İttifaqı TRIPP layihəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri modeli üzrə dəstəkləyə bilər

    İnfrastruktur
    17:15

    Ukrayna XİN başçısı: Kiyev Maduronun legitimliyini tanımır

    Digər ölkələr
    17:00

    Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır

    Din
    16:57

    Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

    Energetika
    16:55

    İspaniyalı futbolçu 2026-cı ildə meydana çıxmaya bilər

    Futbol
    16:55

    Koşta: Aİ Venesuelada vəziyyətin sülh yolu ilə həllini dəstəkləməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    16:42

    Azərbaycan alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin idxalı ilə bağlı xərclərini 13 %-dən çox artırıb

    Biznes
    16:37

    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti