СМИ: Вэнс может стать главным переговорщиком от США на переговорах Ираном

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 17:01
    В случае проведения в Пакистане переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить американскую делегацию.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

    При этом указывается, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Издание отмечает, что власти Пакистана хотят стать посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Стороны могут встретиться в Исламабаде для переговоров уже на этой неделе. При этом указывается, что Исламабад еще официально не подтвержден в качестве места проведения каких-либо мирных переговоров, на которые ни одна из сторон пока формально не согласилась.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. Израильские СМИ во вторник сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на переговоры с американской стороной.

    Иран, в свою очередь, утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Джей Ди Вэнс Мохаммад-Багер Галибаф
    Media: Vance may lead US delegation in talks with Iran
    Последние новости

    17:15

    Другие страны
    17:11

    Другие страны
    17:10

    АПК
    17:06

    Другие страны
    17:01

    Другие страны
    16:55

    Происшествия
    16:48

    В регионе
    16:44

    Происшествия
    16:37

    Другие страны
    Лента новостей