​СМИ: в Южном Судане взяты в плен 12 представителей ООН

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 12 представителей миротворческой миссии ООН были взяты в плен в понедельник в Южном Судане, к северу от города Малакал.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

По его данным, на сотрудников ООН напали вооруженные повстанцы, когда миротворцы шли по Нилу на барже, которая перевозила топливо, оружие и оборудование. 20 человек из захваченного экипажа позднее были отпущены, 12 сотрудников ООН остаются в плену.