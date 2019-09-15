СМИ: в Японии намерены пересмотреть тарифы на вино и говядину из США

Япония в случае подписания двустороннего торгового соглашения с США намерена снизить или полностью отменить пошлины на поставки американской говядины и вина. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

В частности, речь идет об отмене тарифа на импорт вина из США в размере 15% за литр в течение 5-7 лет после вступления документа в силу. В результате затраты поставщиков снизятся и алкогольная продукция станет более конкурентоспособной на рынке Японии, где сейчас превалирует вино из стран ЕС и Латинской Америки.

Оно перестало облагаться пошлинами после подписания соглашения о свободной торговле между Токио и Брюсселем и заключения соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Также Япония планирует понизить тариф в размере 33,5% на американскую говядину до 9% к 2033 году. Американское мясо представлено в Японии в основном в нижней и средней ценовой категории и конкурирует с продукцией из Австралии.