СМИ: В результате ударов по Тебризу погибли 6 человек

В иранском городе Тебриз в результате ударов США и Израиля погибло шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на генерального директора по антикризисному управлению в провинции Восточный Азербайджан Маджида Фарши.

По его словам, в результате удара по жилому дому в районе Марздаран четыре человека погибли и шестеро получили ранения, еще двое погибли в парке.

Официальные лица США и Израиля также не дали комментариев на этот счет.