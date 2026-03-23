СМИ: В результате ударов по Тебризу погибли 6 человек
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 11:28
В иранском городе Тебриз в результате ударов США и Израиля погибло шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на генерального директора по антикризисному управлению в провинции Восточный Азербайджан Маджида Фарши.
По его словам, в результате удара по жилому дому в районе Марздаран четыре человека погибли и шестеро получили ранения, еще двое погибли в парке.
Официальные лица США и Израиля также не дали комментариев на этот счет.
