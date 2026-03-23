Media: Təbrizə endirilən zərbələr nəticəsində 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 11:44
ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Təbriz şəhərində altı nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Şərqi Azərbaycan əyalətinin böhranların idarə edilməsi üzrə baş direktoru Məcid Fərşiyə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Mərzdaran rayonunda evə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər ölüb və 6 nəfər yaralanıb, daha 2 nəfər parkda həlak olub.
ABŞ və İsrail rəsmiləri də bu barədə şərh verməyiblər.
