    Media: Təbrizə endirilən zərbələr nəticəsində 6 nəfər ölüb

    • 23 mart, 2026
    • 11:44
    Media: Təbrizə endirilən zərbələr nəticəsində 6 nəfər ölüb

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Təbriz şəhərində altı nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Şərqi Azərbaycan əyalətinin böhranların idarə edilməsi üzrə baş direktoru Məcid Fərşiyə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Mərzdaran rayonunda evə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər ölüb və 6 nəfər yaralanıb, daha 2 nəfər parkda həlak olub.

    ABŞ və İsrail rəsmiləri də bu barədə şərh verməyiblər.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    СМИ: В результате ударов по Тебризу погибли 6 человек

