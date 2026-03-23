İsrail Ordusu Tehrandakı hökumət obyektlərinə zərbələr endirir
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 16:08
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İrandakı hədəflərə yeni silsilə hava zərbələrinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidmətindən bildirilib.
"İsrail ordusu İran hökumətinin Tehrandakı obyektlərinə zərbələr endirir", - məlumatda qeyd edilib.
