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    Məhəmməd Salah Türkiyə Superliqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 18:49
    Məhəmməd Salah Türkiyə Superliqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    "Trabzonspor"un hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Superliqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misirli oyunçu ötən ay meydana çıxdığı 3 matçda 4 qol və 2 assistlə yadda qalıb.

    Xatırladaq ki, Məhəmməd Salah cari mövsümün əvvəlində "Trabzonspor"a transfer olunub.

    Məhəmməd Salah Türkiyə Superliqası Trabzonspor FK
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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