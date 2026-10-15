Məhəmməd Salah Türkiyə Superliqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 18:49
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"Trabzonspor"un hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Superliqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Misirli oyunçu ötən ay meydana çıxdığı 3 matçda 4 qol və 2 assistlə yadda qalıb.
Xatırladaq ki, Məhəmməd Salah cari mövsümün əvvəlində "Trabzonspor"a transfer olunub.
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