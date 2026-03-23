ЦАХАЛ наносит удары по правительственным объектам в Тегеране
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 16:06
ВВС Израиля начал новую серию авиаударов по целям в Иране.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ наносит удары по объектам иранского правительства в Тегеране", - сообщает пресс-служба.
