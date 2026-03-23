Türkiyə klubunun daha 6 xalı silinib
Futbol
- 23 mart, 2026
- 15:48
Türkiyənin "Adana Dəmirspor" komandasının daha 6 xalı silinib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
FIFA İntizam Komitəsi bu barədə qərar qəbul edib.
Qeyd edək ki, I Liqada çıxış edən "Adana Dəmirspor"un bu mövsüm ümumilikdə 60 xalı silinib. Komanda hazırda -57 xalla turnir cədvəlinin 20-ci pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
15:50
Azərbaycan Ordusunun PUA-ları ilə Bakı və Abşeronda təlim-məşq uçuşları həyata keçiriləcəkHərbi
15:48
Türkiyə klubunun daha 6 xalı silinibFutbol
15:45
Axtarışda olan 13 nəfər ötən gün saxlanılıbHadisə
15:30
Azərbaycan XİN: Mariya Zaxarovanın açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirikXarici siyasət
15:29
Donald Trampın bəyanatı fonunda neft ucuzlaşmağa başlayıbEnergetika
15:22
BƏƏ-nin HHM sistemləri bu gün 7 ballistik raket və 16 PUA-nı ələ keçiribDigər ölkələr
15:21
Azərbaycan nasos istehsalını 32 %-dən çox artırıbSənaye
15:15
Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqDaxili siyasət
15:13