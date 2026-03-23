Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilmiş tikinti qumunun həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 23 mart, 2026
- 16:03
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 170,6 min ton tikinti qumu istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 10,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 1 milyon 155 min ton tikinti qumu istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 23 % azdır.
