    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilmiş tikinti qumunun həcmi açıqlanıb

    • 23 mart, 2026
    • 16:03
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 170,6 min ton tikinti qumu istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 10,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 1 milyon 155 min ton tikinti qumu istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 23 % azdır.

