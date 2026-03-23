İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Donald Trampın bəyanatı fonunda neft ucuzlaşmağa başlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İran münaqişəsi ilə bağlı bəyanatları fonunda neftin qiyməti 10 %-dən çox aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    Bakı vaxtı ilə 15:08-ə olan məlumata görə, Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 15,09 ABŞ dolları (13,45 %) azalaraq 1 barel üçün 97,1 ABŞ dolları təşkil edib.

    Nyu-York Əmtəə Birjasının elektron hərraclarında WTI neftinin may fyuçersləri bu vaxta qədər 11,77 ABŞ dolları (11,98 %) ucuzlaşaraq 1 barel üçün 86,46 ABŞ dollarına düşüb.

    Цены на нефть начали снижение на фоне заявления Дональда Трампа

