Цены на нефть начали снижение на фоне заявления Дональда Трампа
Энергетика
- 23 марта, 2026
- 15:27
Цены на нефть рухнули более чем на 10% на заявлениях президента США Дональда Трампа об иранском конфликте.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:08 по Баку обвалилась на $15,09 (13,45%), до $97,1 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упали в цене к этому времени на $11,77 (11,98%), до $86,46 за баррель.
