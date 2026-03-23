Цены на нефть начали снижение на фоне заявления Дональда Трампа

Цены на нефть рухнули более чем на 10% на заявлениях президента США Дональда Трампа об иранском конфликте.

Отмечается, что стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:08 по Баку обвалилась на $15,09 (13,45%), до $97,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упали в цене к этому времени на $11,77 (11,98%), до $86,46 за баррель.