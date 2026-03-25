СМИ: В результате удара ЦАХАЛ по Ливану погибли 9 человек
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 10:20
По меньшей мере 9 человек погибли на юге Ливана в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на ливанские СМИ.
По данным телеканала, 4 человека погибли в результате налета ВВС ЦАХАЛ на город Адлун, еще двое в результате удара по жилому дому в лагере беженцев.
В другом районе южного Ливана, в результате израильского налета на город Хаббуш погибли по меньшей мере три человека. Также сообщается о десятках раненых.
Последние новости
