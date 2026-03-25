KİV: İsrailin Livana zərbəsi nəticəsində 9 nəfər ölüb
- 25 mart, 2026
- 10:39
İsrail Müdafiə Ordusunun hücumu nəticəsində Livanın cənubunda azı 9 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Livan KİV-ə istinadən məlumat yayıb.
Telekanalın məlumatına görə, İsrail ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin Adlun şəhərinə hava hücumu nəticəsində 4 nəfər, qaçqın düşərgəsindəki yaşayış evinə endirilən zərbə nəticəsində isə daha 2 nəfər ölüb.
Livanın cənubundakı digər bir ərazidə, İsrailin Xabbuş şəhərinə hava hücumu nəticəsində azı 3 nəfər ölüb. Həmçinin onlarla insanın yaralandığı bildirilib.
10:42
