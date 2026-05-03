Azərbaycan XİN Polşanı Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 03 may, 2026
- 15:45
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Polşa Respublikasını Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Polşa Respublikasını və onun vətəndaşlarını Konstitusiya Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Konstitusiya Gününüz mübarək, Polşa!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warmest congratulations to the Republic of Poland and its citizens on Constitution Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 3, 2026
Happy Constitution Day, Poland! 🇦🇿-🇵🇱@PolandMFA pic.twitter.com/FKoFSlSWyk
