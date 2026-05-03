    03 may, 2026
    • 16:13
    Paşinyan İrəvanda ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Siyasi İcmasının (ASİ) İrəvanda keçiriləcək 8-ci iclası ərəfəsində ATƏT-in Baş katibi Ferudin Sinirlioğlunu İrəvanda qəbul edib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Paşinyan Ermənistan və ATƏT arasında əməkdaşlığın, o cümlədən müxtəlif sahələrdə ölkənin potensialının gücləndirilməsinə yönəlmiş proqramların həyata keçirilməsi vasitəsilə daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Sinirlioğlu Paşinyanı sammitin keçirilməsi münasibətilə təbrik edib. O, bildirib ki, bu, Ermənistana göstərilən böyük beynəlxalq diqqətdən xəbər verir.

    "Ermənistan sabit dövlətdir və bu, Baş nazir Paşinyanın, hökumətin fəaliyyətinin nəticəsidir", - ATƏT-in rəhbəri qeyd edib.

    Görüş zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, eləcə də regional əhəmiyyətli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Onlar xüsusilə regional nəqliyyat marşrutlarının blokdan çıxarılmasına yönəlmiş layihələrə toxunublar.

    Пашинян встретился с генсеком ОБСЕ в Ереване
    Pashinyan meets OSCE secretary general in Yerevan

