    Пашинян встретился с генсеком ОБСЕ в Ереване

    • 03 мая, 2026
    • 13:03
    Пашинян встретился с генсеком ОБСЕ в Ереване

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синироглу в Ереване в преддверии 8-го заседания Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и ОБСЕ, в том числе посредством реализации программ, направленных на укрепление потенциала страны в различных областях.

    Синирлиоглу поздравил Пашиняна с проведением саммита и отметил, что он свидетельствует о большом международном внимании, уделяемом Армении.

    "Армения является стабильным государством в неспокойном регионе, что также является результатом работы премьер-министра Пашиняна и правительства страны", - отметил глава ОБСЕ.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества, а также по вопросам регионального значения. В частности, они затронули проекты, направленные на разблокирование региональных транспортных маршрутов.

    Никол Пашинян Армения Феридун Синирлиоглу Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Европейское политическое сообщество (ЕПС) Саммит ЕПС
    Paşinyan İrəvanda ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb
    Pashinyan meets OSCE secretary general in Yerevan

