Пашинян встретился с генсеком ОБСЕ в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синироглу в Ереване в преддверии 8-го заседания Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и ОБСЕ, в том числе посредством реализации программ, направленных на укрепление потенциала страны в различных областях.

Синирлиоглу поздравил Пашиняна с проведением саммита и отметил, что он свидетельствует о большом международном внимании, уделяемом Армении.

"Армения является стабильным государством в неспокойном регионе, что также является результатом работы премьер-министра Пашиняна и правительства страны", - отметил глава ОБСЕ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества, а также по вопросам регионального значения. В частности, они затронули проекты, направленные на разблокирование региональных транспортных маршрутов.