Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    • 03 мая, 2026
    • 13:33
    На северо-востоке Польши проходят учения НАТО Amber Shock

    Военные учения НАТО Amber Shock-26 проходят на полигоне в городе Ожиш на северо-востоке Польши.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь многонационального армейского корпуса быстрого реагирования НАТО "Северо-Восток" Дариуш Гузенда.

    "В учениях принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также несколько сотен единиц техники", - уточнил он.

    По его словам, помимо военных из состава многонационального армейского корпуса Альянса, в маневрах задействован 2-й кавалерийский полк Армии сухопутных войск США, дислоцированный на постоянной основе в ФРГ. Представитель корпуса также отметил, что кульминационным моментом учений станут артиллерийские стрельбы боевыми боеприпасами 7 мая.

    Отметим, что масштабные многонациональные учения Sword 26, частью которых является Amber Shock, проходят в странах Балтии, Польше, Швеции, Норвегии и Финляндии. В них будут задействованы около 15 тыс. военных.

    Учения Amber Shock Североатлантический альянс (НАТО) Польша
    Polşanın şimal-şərqində NATO-nun "Amber Shock" təlimləri keçirilir

