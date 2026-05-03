На северо-востоке Польши проходят учения НАТО Amber Shock

Военные учения НАТО Amber Shock-26 проходят на полигоне в городе Ожиш на северо-востоке Польши.

Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь многонационального армейского корпуса быстрого реагирования НАТО "Северо-Восток" Дариуш Гузенда.

"В учениях принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также несколько сотен единиц техники", - уточнил он.

По его словам, помимо военных из состава многонационального армейского корпуса Альянса, в маневрах задействован 2-й кавалерийский полк Армии сухопутных войск США, дислоцированный на постоянной основе в ФРГ. Представитель корпуса также отметил, что кульминационным моментом учений станут артиллерийские стрельбы боевыми боеприпасами 7 мая.

Отметим, что масштабные многонациональные учения Sword 26, частью которых является Amber Shock, проходят в странах Балтии, Польше, Швеции, Норвегии и Финляндии. В них будут задействованы около 15 тыс. военных.