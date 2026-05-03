    Определилась тройка лидеров Бакинского марафона-2026

    Победителем забега в рамках "Бакинского марафона-2026", проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, стал турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу.

    Как сообщает "Report", вторым к финишу пришел украинец Виталий Шафар, третьим - представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

    В женском забеге первое место заняла россиянка Елена Толстых, второе - азербайджанская спортсменка Анна Юсупова, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.

    Отметим, что в этом году "Бакинский марафон" впервые проводился на полной дистанции в 42 км вместо 21 км. В нем приняли участие 25 тысяч человек.

    "Bakı Marafonu 2026"nın qalibləri müəyyənləşib
    Winners of Baku Marathon 2026 determined

