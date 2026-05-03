Определилась тройка лидеров "Бакинского марафона-2026"
Индивидуальные
- 03 мая, 2026
- 14:07
Победителем забега в рамках "Бакинского марафона-2026", проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, стал турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу.
Как сообщает "Report", вторым к финишу пришел украинец Виталий Шафар, третьим - представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.
В женском забеге первое место заняла россиянка Елена Толстых, второе - азербайджанская спортсменка Анна Юсупова, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.
Отметим, что в этом году "Бакинский марафон" впервые проводился на полной дистанции в 42 км вместо 21 км. В нем приняли участие 25 тысяч человек.
