"Bakı Marafonu 2026"nın qalibləri müəyyənləşib
Fərdi
- 03 may, 2026
- 13:59
Mayın 3-də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən "Bakı Marafonu 2026"nın qalibi müəyyənləşib.
"Report"un xəbərinə görə, marafonda finiş xəttinə kişilər arasında ilk çatan idmançı Türkiyədən Əhməd Alkanoğlu olub. İkinci yerdə ukraynalı yarışçı Vitaliy Şafar, üçüncü yerdə isə Qırğızıstan təmsilçisi Yrskeldi Akerov qərarlaşıb.
Qadınların mübarizəsində Rusiyadan Elena Tolstykh birinci, Azərbaycandan Anna Yusupova ikinci, Qazaxıstandan Şirin Akimbay üçüncü yerin sahibi olub.
Qeyd edək ki, bu il Bakı Marafonu ilk dəfə olaraq 21 kilometrlik məsafədə deyil, tam 42 kilometrlik marşrutda keçirilən marafona 25 min iştirakçı qatılıb.
Son xəbərlər
20:12
Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olubFərdi
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31