В Баку усилился ветер, в ряде районов прошли дожди

В Азербайджане сегодня наблюдалась погода преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в отдельных горных и предгорных районах шли дожди.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Лерике составило 5 мм, в Лянкяране - 4 мм, в Губе и Астаре - 3 мм, в Сядяряке - 2 мм. В Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Дашкесане, Нафталане, Загатале, Балакене, Шеки (Кишчай), Габале, Гусаре, Халтане, Шабране, Тертере, Ярдымлы выпало до 1 мм осадков.

В ночные часы 3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усиливался до 21 м/с.

Кроме того, в ряде районов - Гядабей, Гёйгёль, Нафталан, Шамкир, Балакен, Гах (Сарыбаш), Загатала, Шеки (Кишчай), Шамахы, Гобустан, Алтыагадж, Губа, Гусар, Гёйчай и Лерик - наблюдался туман, видимость местами снижалась до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 22 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 27 градусов, в аранских районах - 24 градуса тепла, в горных районах - 16 градусов тепла.