СМИ: В Ракке боевики ИГ применили против армии Сирии отравляющий газ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" обстреляли сирийскую армию в провинции Ракка боеприпасами с отравляющим газом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Как сообщил ливанский канал в Twitter, военные подверглись атаке на западе провинции Ракка. По данным корреспондента канала, террористы использовали нервно-паралитический газ VX.

Сирийская армия третью неделю подряд ведет наступление на западе и юге провинции Ракка. Ближайший крупный форпост ИГ находится в городе Табка, включая одноименный военный аэродром. Ожесточенные бои с террористами продолжаются в 10-20 километрах от города. К северу от Табки (50 км) находится так называемая "столица" ИГ в Сирии - город Ракка.