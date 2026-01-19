Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 16:22
    В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие

    В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, погибли несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, информацию подтвердили в МВД при правительстве "Талибан".

    Взрыв прогремел в районе Шахр-э-Нау, точное количество погибших и пострадавших, а также другие подробности взрыва не уточняются.

    "По предварительным данным, несколько человек погибли и получили ранения", - заявил пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани, добавив, что подробности будут представлены позже.

    В районе Шахр-э-Нау проживают большое число иностранных граждан, он считается одним из самых безопасных в Кабуле.

