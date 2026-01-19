В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, погибли несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, информацию подтвердили в МВД при правительстве "Талибан".

Взрыв прогремел в районе Шахр-э-Нау, точное количество погибших и пострадавших, а также другие подробности взрыва не уточняются.

"По предварительным данным, несколько человек погибли и получили ранения", - заявил пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани, добавив, что подробности будут представлены позже.

В районе Шахр-э-Нау проживают большое число иностранных граждан, он считается одним из самых безопасных в Кабуле.