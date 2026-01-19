İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:28
    KİV: Kabildə güclü partlayış olub, ölənlər var

    Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə güclü partlayış baş verib.

    "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, məlumat "Taliban" hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən təsdiqlənib.

    Partlayış Şahr-e-Nau rayonunda baş verib, ölənlərin və yaralananların dəqiq sayı, eləcə də partlayışla bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    "İlkin məlumatlara görə, bir neçə nəfər ölüb və yaralanıb", - DİN-in mətbuat katibi Əbdül Matin Kani bildirib və əlavə edib ki, təfərrüatlar sonra təqdim ediləcək.

    Şahr-e-Nau rayonunda çox sayda xarici vətəndaş yaşayır, bu rayon Kabildə ən təhlükəsiz rayonlardan biri hesab olunur.

    В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие
    Several killed in blast in Afghan capital Kabul

