Avropa Voleybol Konfederasiyasının sabiq prezidenti Aleksandar Boriçiç vəfat edib
Komanda
- 04 mart, 2026
- 17:06
Avropa Voleybol Konfederasiyasının (CEV) sabiq prezidenti, Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) vitse-prezidenti və Serbiya Voleybol Federasiyasının fəxri prezidenti Aleksandar Boriçiç vəfat edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.
Funksioner 77 yaşında həyatını itirib.
