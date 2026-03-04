İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 17:03
    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Xocalı və Xocavənd şəhərləri, həmçinin Xocavənd, Seyidbəyli və Horovlu kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki,bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

    Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı və mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.

    Xatırladaq ki, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində Dövlət Komitəsi tədbirlər planına uyğun olaraq aidiyyəti şöbə, yerli nümayəndəliklər və Mənzil-Kommunal İstismar Sahələri tərəfindən məcburi köçkünlərlə qanunvericiliyin tələbləri barədə maarifləndirici görüşlər keçirilir, sosial müdafiə tədbirlərinə dair məlumat kitabçaları və broşürlər hazırlanaraq məcburi köçkünlərə təqdim olunur, videoçarxlar çəkilir.

    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    Xocalı və Xocavənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    Xocalı Xocavənd

    Son xəbərlər

    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    17:25

    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti