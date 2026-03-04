İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 35 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 17:02
    Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 35 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 8 milyard 873,87 milyon manat təşkil edib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 34,8 % azdır.

    Son 1 ildə Birjada bağlanmış əqdlərin sayı isə 30,7 % azalaraq 3 737 olub.

    BFB-nin dövriyyəsinin 89,9 %-i, yaxud 7 milyard 976,568 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 38,4 % azdır.

    Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 3,9 dəfə artaraq 621,468 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 46,6 % azalaraq 275,834 milyon manat olub.

    Bakı Fond Birjası dövriyyə
    Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Son xəbərlər

    17:41

    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib

    Maliyyə
    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti