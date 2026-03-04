Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%
Финансы
- 04 марта, 2026
- 17:23
Общая стоимость заключенных сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-феврале 2026 года составила 8 млрд 873,87 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 34,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество сделок, заключенных на бирже за последний год, сократилось на 30,7% и составило 3 737.
На долю операций репо пришлось 89,9% оборота БФБ, или 7 млрд 976,568 млн манатов, что на 38,4% меньше в годовом сравнении.
В отчетном периоде стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла в 3,9 раза и составила 621,468 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам снизилась на 46,6% и составила 275,834 млн манатов.
