Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Финансы
    04 марта, 2026
    • 17:23
    Общая стоимость заключенных сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-феврале 2026 года составила 8 млрд 873,87 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 34,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Количество сделок, заключенных на бирже за последний год, сократилось на 30,7% и составило 3 737.

    На долю операций репо пришлось 89,9% оборота БФБ, или 7 млрд 976,568 млн манатов, что на 38,4% меньше в годовом сравнении.

    В отчетном периоде стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла в 3,9 раза и составила 621,468 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам снизилась на 46,6% и составила 275,834 млн манатов.

    Лента новостей