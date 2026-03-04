"Şahdağ"da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 04 mart, 2026
- 14:03
"Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, U-18 və U-20 yaş kateqoriyası üzrə sprint yarışında medalçıların adına aydınlıq gəlib.
Mükafatçılar medallar və müxtəlif hədiyyələrlə təltif ediliblər.
U-18
Kişilər
1. Fransijek Yopek (Çexiya)
2. Matey Petre (Rumıniya)
3. Adam Hubaç (Slovakiya)
Qadınlar
1. Nuria Noqueyra (İspaniya)
2. Antonina Rakuş (Polşa)
3. Natalya Bobrovska (Polşa)
U-20
Kişilər
1. Aaron Alvares (İspaniya)
2. Marek Foltin (Çexiya)
3. Morits Baureqqer (Almaniya)
Qadınlar
1. Helena Öringer (Almaniya)
2. Emma Albrext (Avstriya)
3. Klara Velepeç (Sloveniya)
