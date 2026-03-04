İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Şahdağ"da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 04 mart, 2026
    • 14:03
    Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib

    "Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, U-18 və U-20 yaş kateqoriyası üzrə sprint yarışında medalçıların adına aydınlıq gəlib.

    Mükafatçılar medallar və müxtəlif hədiyyələrlə təltif ediliblər.

    U-18

    Kişilər

    1. Fransijek Yopek (Çexiya)

    2. Matey Petre (Rumıniya)

    3. Adam Hubaç (Slovakiya)

    Qadınlar

    1. Nuria Noqueyra (İspaniya)

    2. Antonina Rakuş (Polşa)

    3. Natalya Bobrovska (Polşa)

    U-20

    Kişilər

    1. Aaron Alvares (İspaniya)

    2. Marek Foltin (Çexiya)

    3. Morits Baureqqer (Almaniya)

    Qadınlar

    1. Helena Öringer (Almaniya)

    2. Emma Albrext (Avstriya)

    3. Klara Velepeç (Sloveniya)

    Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib
    Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib
    Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib
    Şahdağ Turizm Mərkəzi xizək alpinizmi Avropa çempionatı mükafatçılar

    Son xəbərlər

    14:33

    İran "Saudi Aramco"nun neft emalı zavoduna yenidən hücum edib

    Energetika
    14:33

    İsrail ordusu Livanın cənubuna girib

    Digər ölkələr
    14:25

    Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilib

    İnfrastruktur
    14:17

    "Azəriqaz"ın baş direktoru Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:16

    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:14

    "Yaşıl Cümə" başlayır – hər yer yaşıl olacaq!

    Biznes
    14:14

    İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:12

    Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur

    Region
    14:10
    Foto

    SOCAR və TPAO insan kapitalı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti