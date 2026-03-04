"QatarEnergy" LNG alıcıları üçün fors-major hal elan edib
- 04 mart, 2026
- 16:55
"QatarEnergy" mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və əlaqəli məhsulların istehsalını dayandırmaq qərarından sonra fors-major hallarının baş verdiyini elan edib.
"Report" şirkətin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir ki, fors-major hal tədarükün dayandırılmasından təsirlənən alıcılara şamil edilir.
"Mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və əlaqəli məhsulların istehsalının dayandırılması barədə bəyanata əlavə olaraq, "QatarEnergy" zərərçəkmiş alıcıları üçün fors-major halları elan edib", - paylaşımda bildirilib.
Şirkətdən bütün maraqlı tərəflərlə münasibətləri dəyərləndirdiklərini və aktual məlumatları təqdim etməyə davam edəcəklərini bildiriblər.
Xatırladaq ki, martın 2-də şirkət LNG istehsalını dayandırdığını elan etmişdi. Çərşənbə axşamı, martın 3-də şirkət Qətərdə bəzi emal məhsullarının, o cümlədən karbamid, polimerlər, metanol, alüminium və digərlərinin istehsalının müvəqqəti dayandırıldığını elan etdi. Bu, Qətərin şimal hissəsindəki iki obyektinin hücuma məruz qalmasından sonra baş verdi.
"QatarEnergy" Qətərin dövlət neft-qaz şirkətidir və dünyanın ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalçılarından biridir.