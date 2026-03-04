İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "QatarEnergy" LNG alıcıları üçün fors-major hal elan edib

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 16:55
    QatarEnergy LNG alıcıları üçün fors-major hal elan edib

    "QatarEnergy" mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və əlaqəli məhsulların istehsalını dayandırmaq qərarından sonra fors-major hallarının baş verdiyini elan edib.

    "Report" şirkətin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir ki, fors-major hal tədarükün dayandırılmasından təsirlənən alıcılara şamil edilir.

    "Mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və əlaqəli məhsulların istehsalının dayandırılması barədə bəyanata əlavə olaraq, "QatarEnergy" zərərçəkmiş alıcıları üçün fors-major halları elan edib", - paylaşımda bildirilib.

    Şirkətdən bütün maraqlı tərəflərlə münasibətləri dəyərləndirdiklərini və aktual məlumatları təqdim etməyə davam edəcəklərini bildiriblər.

    Xatırladaq ki, martın 2-də şirkət LNG istehsalını dayandırdığını elan etmişdi. Çərşənbə axşamı, martın 3-də şirkət Qətərdə bəzi emal məhsullarının, o cümlədən karbamid, polimerlər, metanol, alüminium və digərlərinin istehsalının müvəqqəti dayandırıldığını elan etdi. Bu, Qətərin şimal hissəsindəki iki obyektinin hücuma məruz qalmasından sonra baş verdi.

    "QatarEnergy" Qətərin dövlət neft-qaz şirkətidir və dünyanın ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalçılarından biridir.

    LNG Qətər Fors-major
    QatarEnergy объявил форс-мажор для покупателей СПГ
    QatarEnergy declares force majeure for LNG buyers

    Son xəbərlər

    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    17:25

    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti