QatarEnergy объявил форс-мажор для покупателей СПГ

Катарская компания QatarEnergy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств после решения о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции.

Как передает Report со ссылкой на публикацию компании в соцсети Х, форс-мажор распространяется на покупателей, затронутых приостановкой поставок.

"В дополнение к заявлению о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов, QatarEnergy объявила о форс-мажорных обстоятельствах для своих пострадавших покупателей", - говорится в публикации.

В компании отметили, что ценят отношения со всеми заинтересованными сторонами и будут продолжать предоставлять актуальную информацию.

Напомним, что 2 марта компания объявила, что приостанавливает производство СПГ из-за атак Ирана беспилотниками на объекты QatarEnergy. Во вторник, 3 марта, компания объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие.

QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.