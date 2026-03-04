Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    QatarEnergy объявил форс-мажор для покупателей СПГ

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 16:38
    QatarEnergy объявил форс-мажор для покупателей СПГ

    Катарская компания QatarEnergy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств после решения о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции.

    Как передает Report со ссылкой на публикацию компании в соцсети Х, форс-мажор распространяется на покупателей, затронутых приостановкой поставок.

    "В дополнение к заявлению о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов, QatarEnergy объявила о форс-мажорных обстоятельствах для своих пострадавших покупателей", - говорится в публикации.

    В компании отметили, что ценят отношения со всеми заинтересованными сторонами и будут продолжать предоставлять актуальную информацию.

    Напомним, что 2 марта компания объявила, что приостанавливает производство СПГ из-за атак Ирана беспилотниками на объекты QatarEnergy. Во вторник, 3 марта, компания объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие.

    QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.

    Катар форс-мажор Операция США и Израиля против Ирана
    "QatarEnergy" LNG alıcıları üçün fors-major hal elan edib
    QatarEnergy declares force majeure for LNG buyers
    Ты - Король

    Последние новости

    17:27
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туризм
    17:23

    Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Финансы
    17:19

    СМИ: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    17:18

    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    Внутренняя политика
    17:14

    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Другие страны
    17:12

    Стармер: Британия сотрудничает с США в операции по Ирану

    Другие страны
    17:06

    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    Внутренняя политика
    17:03
    Фото

    Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

    Энергетика
    16:55

    НАТО осудило запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции

    В регионе
    Лента новостей