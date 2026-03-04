İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "OPEC+" apreldə neft hasilatını gündəlik 170 min barel artıra biləcək

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 17:05
    OPEC+ apreldə neft hasilatını gündəlik 170 min barel artıra biləcək

    Əvvəllər icazə verilən səviyyələri keçən dövlətlər tərəfindən yenilənmiş kompensasiya qrafikləri nəzərə alınmaqla, "OPEC+"un aprel ayı üçün ümumi kvotası gündəlik 37,902 milyon barel təşkil edəcək.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə OPEC-in məlumatlarında deyilir.

    Məlumata əsasən, bu göstərici isə mart ayı planından gündəlik 170 min barel çoxdur.

    Kompensasiya planına edilən düzəlişlərə görə cari ay üçün kvota gündəlik 37,823 milyon bareldən gündəlik 37,732 milyon barelə endirilib. Fevral kvotası isə gündəlik 37,699 milyon bareldən gündəlik 37,761 milyon barelə yüksəlib.

    Beləliklə, martda alyansın ümumi kvotası fevrala nisbətən gündəlik 29 min barel azalacaq, halbuki daha əvvəl hasilatın gündəlik 124 min barel artacağı gözlənilirdi.

    Fevraldan iyuna qədər bütün "qayda pozanlar"ın kompensasiya etməli olduğu artıq hasilatın həcmi gündəlik 3,944 milyon barel təşkil edir. Bir ay əvvəl bu göstərici gündəlik 4,333 milyon barel idi, lakin yanvar ayı üzrə kompensasiyaları da nəzərə alırdı.

    barel Kvota neft hasilatı
    ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки
    OPEC+ to be able to increase oil production by 170,000 bpd in April

    Son xəbərlər

    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    17:25

    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti