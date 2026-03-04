ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки

Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом обновленных графиков компенсаций со стороны государств, превысивших ранее допустимые уровни, составит 37,902 млн баррелей в сутки (б/с), что на 170 тыс. б/с больше плана марта.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" на основе актуальных данных ОПЕК.

Квота на март из-за корректировок плана компенсаций была снижена с 37,823 млн б/с до 37,732 млн б/с. Квота на февраль выросла с 37,699 млн б/с, до 37,761 млн б/с.

Таким образом, в марте общая квота альянса снизится к февралю на 29 тыс. б/с, хотя ранее ожидался рост производства на 124 тыс. б/с.

Объем сверхдобычи, которую необходимо компенсировать всем "нарушителям" с февраля по июнь, - 3,944 млн б/с. Месяцем ранее он составлял 4,333 млн б/с, но учитывал также компенсации за январь.