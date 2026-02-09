Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Президент: Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 20:45
    Президент: Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества

    Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества. Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

    "Некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях. Но я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

    İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt toqquşma yeri olmayacaq, əməkdaşlıq məkanı olacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    20:54

    Президент Армении принял Джея Ди Вэнса в Ереване

    Другие страны
    20:45

    Президент: Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества

    Внешняя политика
    20:42

    Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности многих стран

    Внешняя политика
    20:34

    Скончался экс-депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    20:30

    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

    Происшествия
    20:25

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    20:11

    ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

    Инфраструктура
    20:03

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    19:56

    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    Лента новостей