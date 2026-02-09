Президент: Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 20:45
Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества. Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.
"Некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях. Но я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества", - подчеркнул глава государства.
