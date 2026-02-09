Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    La Tribune: Глава Банка Франции досрочно уйдет в отставку

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 21:06
    La Tribune: Глава Банка Франции досрочно уйдет в отставку

    Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно подаст в отставку 1 июня 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune.

    Отмечается, что срок полномочий Вильруа де Гало истекает осенью 2027 года, однако он принял решение досрочно покинуть пост, который занимает с 2015 года.

    После ухода из Банка Франции 66-летний экономист возглавит фонд помощи детям и подросткам из неблагополучных семей Apprentis d"Auteuil.

    По данным издания, обсуждается кандидатура преемника Гало на посту французского Центробанка. Им может стать 57-летний Эмманюэль Мулен, занимающий в настоящее время пост генерального секретаря президента Франции Эмманюэля Макрона. Отмечается, что Мулен имеет опыт работы в банковском секторе.

    Главу Банка Франции назначает президент республики после консультаций с финансовыми комитетами обеих палат парламента.

    Банк Франции смена руководства
    Ты - Король

    Последние новости

    22:28

    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Инфраструктура
    22:24

    Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии

    Внешняя политика
    22:18

    Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

    Футбол
    22:17

    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    22:14

    Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

    Бизнес
    22:08

    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Внешняя политика
    22:04

    Ильхам Алиев: На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и bp никогда не было разногласий

    Энергетика
    21:58

    Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

    ИКТ
    21:57

    В Азербайджан прибыли представители ведущих американских компаний

    Бизнес
    Лента новостей