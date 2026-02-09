La Tribune: Глава Банка Франции досрочно уйдет в отставку

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно подаст в отставку 1 июня 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune.

Отмечается, что срок полномочий Вильруа де Гало истекает осенью 2027 года, однако он принял решение досрочно покинуть пост, который занимает с 2015 года.

После ухода из Банка Франции 66-летний экономист возглавит фонд помощи детям и подросткам из неблагополучных семей Apprentis d"Auteuil.

По данным издания, обсуждается кандидатура преемника Гало на посту французского Центробанка. Им может стать 57-летний Эмманюэль Мулен, занимающий в настоящее время пост генерального секретаря президента Франции Эмманюэля Макрона. Отмечается, что Мулен имеет опыт работы в банковском секторе.

Главу Банка Франции назначает президент республики после консультаций с финансовыми комитетами обеих палат парламента.