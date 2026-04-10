Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 09:29
    СМИ: В Иране ночью были слышны взрывы и стрельба

    В Иране в ночь на сегодня и утром неоднократно были слышны звуки выстрелов, а также взрывы систем противовоздушной обороны (ПВО).

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По данным издания, официальные власти Ирана пока не подтвердили эту информацию.

    Отмечается, что после завершения перестрелок с Израилем подобные инциденты ранее фиксировались на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Тегеран Иран
    KİV: İranda gecə partlayışlar və atışma səsləri eşidilib
    Media: Explosions and gunfire reported in Iran overnight

    Последние новости

    10:51

    АБР назвал основные вызовы для развития ММСП в Азербайджане

    Финансы
    10:50

    Вугар Гюльмамедов: К 2030 году аудит охватит более 50% бюджетных расходов Азербайджана

    Финансы
    10:44

    АБР указал на риски для Кавказа и Центральной Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:38

    Анар Ахундов: Программа сотрудничества с ООН на 2026-2030гг вступает в стадию реализации

    Бизнес
    10:35
    Фото

    В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохи

    Другие
    10:28

    В Волгоградской области горит топливный резервуар после удара БПЛА

    Другие страны
    10:26
    Фото

    Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидов

    Бизнес
    10:25

    АБР: Инфляция в Азербайджане остается сдержанной

    Финансы
    10:09

    В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

    В регионе
    Лента новостей