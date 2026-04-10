СМИ: В Иране ночью были слышны взрывы и стрельба

В Иране в ночь на сегодня и утром неоднократно были слышны звуки выстрелов, а также взрывы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, официальные власти Ирана пока не подтвердили эту информацию.

Отмечается, что после завершения перестрелок с Израилем подобные инциденты ранее фиксировались на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.