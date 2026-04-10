KİV: İranda gecə partlayışlar və atışma səsləri eşidilib
Digər ölkələr
- 10 aprel, 2026
- 09:36
İranda gecə və səhər saatlarında dəfələrlə partlayış və atəş səsləri eşidilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, rəsmi İran hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib.
Qeyd olunub ki, İsraillə atışmalara son qoyulduqdan sonra bölgədə davam edən gərginlik fonunda belə hadisələr əvvəllər də qeydə alınıb.
