İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    KİV: İranda gecə partlayışlar və atışma səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    • 10 aprel, 2026
    • 09:36
    KİV: İranda gecə partlayışlar və atışma səsləri eşidilib

    İranda gecə və səhər saatlarında dəfələrlə partlayış və atəş səsləri eşidilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, rəsmi İran hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib.

    Qeyd olunub ki, İsraillə atışmalara son qoyulduqdan sonra bölgədə davam edən gərginlik fonunda belə hadisələr əvvəllər də qeydə alınıb.

    СМИ: В Иране ночью были слышны взрывы и стрельба
    Media: Explosions and gunfire reported in Iran overnight

