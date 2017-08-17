Голландская полиция задержала мужчину, удерживавшего заложницу в здании радиостанции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

***11:21

Голландские СМИ сообщают о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм. Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным СМИ, полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

Неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.