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    СМИ: в Буркина-Фасо арестован президент и министры

    Группа солдат из президентской гвардии схватила весь состав правительства, премьера и президента

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Буркина-Фасо президентская охрана прервала заседание кабинета министров и арестовала президента страны и членов правительства.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Среди задержанных - министры, премьер-министр и временный глава государства Мишель Кафандо, сообщает агентство со ссылкой на источники в министерстве обороны страны. "Все правительство, включая премьера и президента, арестовано группой военнослужащих из президентской охраны", - информировал источник.

    "Группа солдат из президентской гвардии схватила весь состав правительства, премьера и президента, - приводит Рейтер слова военного источника. - Пока они не выдвинули никаких требований". По данным известного общественного деятеля Буркина-Фасо Сулеймана Уэдраого, солдаты добиваются отставки Кафандо, отмечает ТАСС.

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