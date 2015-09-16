СМИ: в Буркина-Фасо арестован президент и министры

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Буркина-Фасо президентская охрана прервала заседание кабинета министров и арестовала президента страны и членов правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Среди задержанных - министры, премьер-министр и временный глава государства Мишель Кафандо, сообщает агентство со ссылкой на источники в министерстве обороны страны. "Все правительство, включая премьера и президента, арестовано группой военнослужащих из президентской охраны", - информировал источник.

"Группа солдат из президентской гвардии схватила весь состав правительства, премьера и президента, - приводит Рейтер слова военного источника. - Пока они не выдвинули никаких требований". По данным известного общественного деятеля Буркина-Фасо Сулеймана Уэдраого, солдаты добиваются отставки Кафандо, отмечает ТАСС.