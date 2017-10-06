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    США приостанавливают учения в странах Персидского залива

    Джон Томас: Мы собираемся отказаться от некоторых военных учений, исходя из принципа инклюзивности и общих региональных интересов© EPA/UPG

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон приостанавливает некоторые военные учения со странами Персидского залива из-за кризиса вокруг Катара. Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили  в центральном командовании США.

    "Мы собираемся отказаться от некоторых военных учений, исходя из принципа инклюзивности и общих региональных интересов", -  заявил агентству представитель командования Джон Томас.

    США продолжат способствовать совместной работе всех партнеров для выработки совместных решений, которые обеспечат безопасность и стабильность в регионе, добавил он.

    Представители Катара не были доступны для комментария. Ведомства "четверки" арабских стран — Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта – подтвердили приостановку некоторых совместных с США учений.

    В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.

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