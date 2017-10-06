США приостанавливают учения в странах Персидского залива

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон приостанавливает некоторые военные учения со странами Персидского залива из-за кризиса вокруг Катара. Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в центральном командовании США.

"Мы собираемся отказаться от некоторых военных учений, исходя из принципа инклюзивности и общих региональных интересов", - заявил агентству представитель командования Джон Томас.

США продолжат способствовать совместной работе всех партнеров для выработки совместных решений, которые обеспечат безопасность и стабильность в регионе, добавил он.

Представители Катара не были доступны для комментария. Ведомства "четверки" арабских стран — Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта – подтвердили приостановку некоторых совместных с США учений.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.